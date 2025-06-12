Они будут находиться на станции до начала тестовых запусков

Фото: instagram.com/cts_kz/

На станции №101 провели успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Подъем прошел в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасных требований. Подъём состава является частью плановых мероприятий в рамках строительства системы LRT.

Вагоны будут находиться на станции до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года.

«Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап в реализации проекта. Мы движемся строго по графику, и уже этой осенью начнём тестирование систем LRT», – отметил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.

Напомним, ранее в столицу доставили первые два состава LRT, произведенные в китайском городе Таншань. Каждый состоит из четырёх вагонов.