Общество
Реорганизоваться или уйти
Людмила Гордеева

За месяц до завершения процедуры перехода на новые формы управления жилищным фондом только 60% многоквартирных домов Алматы приняли формат ОСИ и ПТ.

Мегаполис сохраняет лидерство по объемам жилого фонда – он самый крупный в стране и насчитывает 8 879 многоэтажек. Из них 7 129 многоквартирных жилых домов подлежат переводу на новые формы управления: объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ).

Городской жилфонд обслуживают более 820 органов управления, большинство из которых также должны провести реорганизацию либо завершить свою деятельность в рамках новой жилищной реформы.

– Нами утверждены «дорожная карта», а также графики проведения собраний среди горожан, – рассказал о ходе исполнения прог­раммы начальник городского управления жилищной политики Данияр Кирикбаев. – Сформировано восемь мобильных групп с участием представителей жилищной инспекции и районных акиматов для обеспечения разъяснительной работы с жильцами и руководителями действующих органов управления.

Пандемия и карантинные ограничения, по словам эксперта, существенно повлияли на ход кампании. Прежде всего по этой причине были продлены ее сроки. Также для успеха реорганизации в ведомстве считают важным проведение качественной разъяснительной работы.

Например, специально для наглядности центральные телеканалы снимали для алматинцев репортажи, рассказывающие о работе нескольких образцовых ОСИ. Серия тематических пуб­ликаций была организована в официальных СМИ и на интернет-ресурсах. Жильцы многоэтажек имели возможность получить консультацию в специальном сall-центре и в рамках дней открытых дверей.

– С начала реформы ЖКХ было проведено 1 300 собраний с охватом около 3 500 многоквартирных жилых домов. Организовано порядка 200 онлайн-встреч с жильцами посредством платформы ZOOM, – уточнил Данияр Кирикбаев.

Тем не менее результаты, с которыми в Алматы подходят к завершению кампании, едва ли могут удовлетворять. На сегодняшний день известно о порядка 4,3 тыс. домов, чьи жильцы приняли новую форму управления, зарегистрировано 857 объединений собственников имущества и 3 126 простых товариществ. Таким образом, объем переоформ­ленного жилого фонда составил только 60,2%.

В управлении жилищной политики заявляют о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители мегаполиса в процессе этого перехода.

Одна из них обнаружилась на первых же этапах реформы – это нежелание КСК передать дома в распоряжение ОСИ. Часто председатели органов управления отказываются добровольно подписывать акт приема-передачи, при этом судебные тяжбы между собственниками и управляющими компаниями затягиваются до года.

Второй момент – вопросы по содержанию дворов. Собственники квартир и нежилых помещений зачастую отказываются принимать какое-либо участие в уборке придомовой и дворовой территории, не включенной в состав кондоминиума.

И, пожалуй, самая сложная тема – содержание небольших жилых домов, в которых насчитывается от 8 до 18 квартир. Дальнейшее их обслуживание на условиях ОСИ либо ПТ из-за недостаточного поступления денежных средств от жильцов может быть затруднительным.

Для решения обозначенных проблем на местном уровне не всегда достаточно ресурсов, поэтому, как сообщил Данияр Кирикбаев, направлены письма с предложениями в МИИР РК. Такая инициатива оправдана еще и тем, что постановлением Мажилиса Парламента РК представители Алматы включены в состав рабочей группы по реформированию ЖКХ.

– Хотелось бы обратиться к жителям Алматы. Призываю их быть активнее. Есть закон, есть нормативно-правовые акты, пользуйтесь ими, – призывает представитель акимата. – Для консультаций наши двери всегда открыты, управление расположено в Доме социальных услуг по адресу: проспект Достык, 85. Здесь созданы все условия для получения любой помощи по принципу «одного окна». Вы также можете связаться с нашими специалистами по номеру 225-14-31.

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