Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт

Внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» стал новым шагом в развитии политических преобразований, представленных Президентом в Послании народу.

Уход Касым-Жомарта Токаева с поста Председателя партии является удачным решением в преддверии проведения конституционной реформы. Президент фактически дал понять, что начинает указанный процесс с самого себя. Кроме того, позиционирование в качестве беспартийного Главы государства призвано способствовать легитимизации как занимающего сейчас этот пост Токаева, так и самого института Президента республики.

Что касается собственно «AMANAT», то итоги съезда влияют на его постепенную трансформацию, в частности, из партии власти в партию парламентского большинства. Логичным в этом отношении стало выдвижение и избрание новым руководителем партии спикера Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова. Помимо этого, следует ожидать, что в ближайшее время должности руководителей ее филиалов оставят акимы всех уровней.

В связи с этим не исключено, что на их место, в частности, придут избранные от «AMANAT» секретари маслихатов. Кстати, данная должность в скором времени будет заменена на председателя. В любом случае департизация системы исполнительной власти пойдет на пользу как самой партии, так и соответствующим чиновникам. Особенно с точки зрения усиления депутатского контроля за деятельностью исполнительных органов и их должностных лиц.

Для актива партии «ADAL» вхождение в «AMANAT» дает возможность продолжить свою общественно-полити­ческую деятельность в новом качестве. Следует вспомнить, что предшествующая ей партия «Бірлік» была создана в 2013 году путем объединения партий «Руханият» и «Әділет».

Однако за исключением участия в досрочных парламентских выборах 2016 года «Бірлік» себя вообще никак не проявил в политической жизни страны. В 2020 году в результате предвыборного ребрендинга появился «ADAL» с новыми программой, ресурсами и кадрами. Но при весьма скромном представительстве в маслихатах и среди избранных сельских акимов эта партия фактически стала возвращаться на уровень «Бірлік».

Начавшиеся же после январских событий изменения во внутриэлитном раскладе, похоже, максимально лишили «ADAL» каких-либо серьезных перспектив. С учетом всего этого решение «адаловцев» стать «аманатовцами» выглядит оптимальным. Тогда как «AMANAT» увеличил в связи с этим свои ряды, а также численность потенциальных избирателей.

Вместе с тем на политическом поле Казахстана пока остается всего лишь пять партий. Четырем из них – «Ақ жол», «Ауыл», НПК и ОСДП, возможно, предстоит осуществить в ближайшее время собственные изменения идео­логического, тактического и иного характера, чтобы не выпасть из стремительно разворачивающихся под влиянием внутренних и внешних факторов процессов.

Еще более важным станет появление новых партий, что позволит преодолеть дефицит политического представительства многочисленных слоев и групп казахстанского общества. Уже по четырем из них – «Байтақ», «Ел тірегі», «Намыс» и «Халық Дербестігі» – приняты необходимые меры по их государственной регистрации. Озвучены также новые инициативы и могут быть реанимированы ранее заявленные партийные проекты. Время покажет, насколько заявления властей будут соответствовать реальным делам.