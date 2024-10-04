Республиканский фестиваль драмтеатров проходит в Усть-Каменогорске

В этом году в фестивале участвуют 10 театральных коллективов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: МКИ РК

С 1 по 5 октября в городе Усть-Каменогорск проходит XXX республиканский фестиваль драматических театров Казахстана. Организатором фестиваля, посвященного 100-летию выдающегося писателя, классика детской литературы Бердибека Сокпакбаева, является Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева.

Фестиваль проводится с 1992 года, и в разные годы театральные коллективы из разных регионов представляли свои постановки для детей и подростков. В этом году в фестивале участвуют 10 театральных коллективов, чьи постановки будут показаны на сцене Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты. Победители фестиваля будут определены в таких номинациях, как «Лучший спектакль», «Лучшее режиссерское решение», «Лучшее сценографическое решение», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и других.

Одной из главных наград фестиваля станет специальный приз имени Бердибека Сокпакбаева. Церемония награждения победителей состоится 5 октября.