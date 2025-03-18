Республиканский конкурс инклюзивной моды ULTTYQ RUH проходит в Астане

Вход свободный для всех желающих

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сегодня, 18 марта, в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького столицы проходит конкурс инклюзивной моды ULTTYQ RUH, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Мероприятие организовано совместно с обществом родителей особенных детей. Конкурс объединяет культуру, инклюзивность и экологию, чтобы показать, что красота доступна каждому, отмечают в городской администрации.

В программе покажут дефиле национальных костюмов от казахстанских дизайнеров, выступление артистов и инклюзивных ансамблей. В фойе театра всех гостей ждет ярмарка национальных изделий.

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 17:00 часов сегодня, 18 марта. Вход свободный для всех желающих.

Отметим, сегодня в Казахстане отмечается особый день — День национальной одежды.