Республиканский туристический фестиваль прошел в Алаколе

Республиканский культурно-туристический фестиваль «Алакөл толқыны», включенный в календарь событий и мероприятий по инициативе области Жетісу, успешно состоялся на побережье озера Алаколь в селе Акши Алакольского района области Жетісу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Фестиваль «Алакөл толқыны» объединил более 5 тысяч участников. Его гостями стали иностранные туристы и гости из Китая, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, а также отдыхающие и жители всех регионов Казахстана.

В мероприятии приняли участие около 40 блогеров, которые внесли значительный вклад в информационное сопровождение фестиваля. Общий охват публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях превысил 5 миллионов просмотров, что в очередной раз подтвердило высокий интерес к событию и его республиканское значение.

Торжественная церемония открытия началась с демонстрации видеоролика, посвященного туристическому потенциалу, природным достопримечательностям и культурно-историческому наследию Жетісу и побережья озера Алаколь.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилось руководство области Жетісу, отметив проводимую работу по развитию туристической отрасли региона, совершенствованию туристической инфраструктуры и продвижению Алаколя как одного из ведущих туристических направлений Казахстана.

Затем участников фестиваля приветствовал вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Калиевич Тулебаев. В своем выступлении он подчеркнул стратегическое значение Алакольского региона для развития туризма страны, отметил важную роль подобных культурно-туристических проектов в укреплении туристического имиджа Казахстана и выразил благодарность организаторам мероприятия, пожелав всем гостям ярких впечатлений и хорошего отдыха.

После официальной части состоялась праздничная концертная программа с участием популярных исполнителей казахстанской эстрады Turar (Тұрар), Ayree (Айрии) и Асель Мекебаевой. Их выступления стали одним из самых ярких событий фестиваля, подарив зрителям незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Для гостей фестиваля также была подготовлена насыщенная развлекательная программа. На протяжении вечера свои яркие номера представили ходулисты, живые статуи и ростовые куклы, которые создавали праздничную атмосферу, общались с гостями и охотно фотографировались со всеми желающими.

Кроме того, для зрителей были организованы интерактивные игры и конкурсы, наиболее активные участники которых получили памятные подарки. На территории фестиваля работали специально оформленные фотозоны, где гости могли сохранить самые яркие моменты этого праздничного вечера.

Далее в рамках фестиваля состоялось выступление профессионального DJ. Современное музыкальное сопровождение, эффектное световое и лазерное шоу, а также пенная вечеринка объединили тысячи гостей на танцевальной площадке под открытым небом, став ярким продолжением праздничного вечера.

Кульминацией фестиваля стал красочный праздничный фейерверк, озаривший ночное небо над озером Алаколь. Масштабное пиротехническое шоу стало эффектным завершением фестиваля и оставило у гостей незабываемые впечатления.

Главной целью фестиваля «Алакөл толқыны» стало продвижение туристического потенциала области Жетісу, укрепление статуса озера Алаколь как одного из ведущих туристических направлений Казахстана, развитие внутреннего и въездного туризма, активизация культурной жизни региона и создание современной площадки для качественного отдыха жителей и гостей страны.

Объединив культуру, современное искусство, музыку и уникальную природу Алакольского побережья, фестиваль «Алакөлтолқыны» стал значимым событием летнего туристического сезона, внесшим весомый вклад в укрепление положительного имиджа области Жетісу и дальнейшее развитие туристической отрасли Казахстана.