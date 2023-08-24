Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане

Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В течение двух дней на панельной и секционных сессиях педагоги будут обсуждать актуальные вопросы в сфере образования.

Фото: Kazpravda.kz

24-25 августа в 20 регионах страны стартует республиканское августовское совещание работников образования «Справедливый Казахстан: честное поколение, качественное образование, успешная нация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В течение двух дней на панельной и секционных сессиях педагоги будут обсуждать актуальные вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, инклюзивного образования, охраны прав детей и обеспечения качества в сфере образования, отметили в пресс-службе.

Так, сегодня, 24 августа, в регионах пройдут секционные заседания согласно своему тематическому направлению:

Дошкольное обучение – Кызылординская область;
Сельская школа – Актюбинская область;
Читающая нация – область Абай;
Инклюзивное и специальное образование – Костанайская область;
Педагогические кадры – Северо-Казахстанская область;
Одаренные дети - интеллектуалы нации – область Ұлытау;
Образовательные технологии – Алматинская область;
Отдых и оздоровление детей – Акмолинская область;
Создание комфортных условий – город Астана;
Cоздание равных возможностей поддержки детей – Карагандинская область;
Организация школьного питания – город Алматы;
Дополнительное образование – Восточно-Казахстанская область;
Воспитание через национальные ценности – Туркестанская область;
Безопасная среда обучения – Атырауская область;
Техническое и профессиональное образование – Павлодарская область;
Повышение качества через улучшение содержания образования – Мангистауская область;
Контроль и оценивание в образовании – Жамбылская область;
Финансово-правовая дисциплина – область Жетісу;
Менеджмент в образовании – Западно-Казахстанская область;
Цифровизация образования – город Шымкент.

Завтра, 25 августа, пройдет Единая республиканская пленарная сессия с участием 20 регионов, которые подключатся в режиме онлайн. В ней примут участие 12 тысяч работников системы образования.

Пленарные сессии форума будет транслироваться на страницах министерства, областных управлений образования, подведомственных организаций в Facebook, Instagram и YouTube.

#регионы #Образование #совещание #старт #августовское

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