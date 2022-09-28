Рейсы задержали в аэропорту Алматы из-за сбоя Интернета

Рейсы задержали в аэропорту Алматы из-за сбоя интернет-соединения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Как проинформировали в Air Astana, сегодня примерно в 04:00 произошел сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту города Атырау.

«В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа.

Интернет-соединение было возобновлено в 08:40. В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов», – отметили в авиакомпании.