Режиссер сериала "Бумажный дом" снимет фильм о заключенных КарЛАГа

Режиссер нашумевшего сериала "Бумажный дом" снимет казахстанско-испанский фильм о заключенных КарЛАГа, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

В Мадриде был подписан контракт между казахстанскими и испанскими кинопродюсерами о создании совместного художественного фильма о исправительно-трудовом лагере КарЛАГ, где содержались и военнопленные-испанцы.

Режиссером фильма будет Мигель Анхель Вивас, который запомнился зрителям по сериалу "Бумажный дом".

Казахстанскую сторону представляют компании Amanat Capital и Umaifilm. Продюсерами фильма выступят Аманат Конакбаев, Жарасхан Кульпиенов, Алия Далабаева, Даир Каракеев. Возглавляет казахстанскую команду продюсеров известный медиаменеджер Ерлан Бекхожин.

С испанской стороны над проектом будет работать кинокомпания Plano a Plano, во главе которой – опытные продюсеры Цезарь Бенитес и Эмилио Амаре.

"Больше года мы вели переговоры с испанскими продюсерами и пришли к решению приступить к съемкам фильма в начале 2024 года. Изначально планировалось, что съемки пройдут в Казахстане, но из-за январских событий было принято решение о том, что все съемки будут проходить в Испании. Мы ценим высокий интерес наших испанских партнеров. Этот фильм должен не просто отразить непростые 30-50 годы в КарЛАГе, но и привлечь внимание большой международной аудитории. Безусловно, мы планируем мировой прокат фильма", – прокомментировал продюсер фильма Ерлан Бекхожин.

Испанские продюсеры были впечатлены судьбами заключенных испанцев, отраженными в документальном фильме "Забытые в Караганде" испанского документалиста Енрико Гаспара Родригеса, и затем посетили исторические музеи КарЛАГ и АЛЖИР в Караганде и Астане.

"Многие не знают, что через КарЛАГ прошли более 150 военнопленных-испанцев, которые волею судьбы оказались в одном исправительно-трудовом лагере будучи "врагами" у себя на родине. Казахстан стал первой страной бывшей СССР, которая официально передала архивные документы о тех трагических годах. Они стали бесценными для близких родственников и исследователей в Испании.

Главное, что мы хотим подчеркнуть: несмотря на геополитическую ситуацию в мире и разные политические взгляды, всегда можно договориться и прийти к компромиссу, важно оставаться человечными. Несмотря на тяжелые времена и испытания в 30-50 годы, казахи помогали всем военнопленным и делали это с открытой душой и состраданием. Для всех нас это большой пример", – резюмировал Ерлан Бекхожин.