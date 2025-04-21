Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

В Баку состоялась международная конференция, посвященная презентации результатов масштабного социологического исследования, проведенного Тюркской Академией — «Тюркский Барометр 2024: сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах — текущая реальность и взгляд в будущее»

Фото: Тюркская Академия

Мероприятие было организовано совместно с Центром социальных исследований Азербайджана, передает Kazpravda.kz

Конференция собрала широкий круг представителей научного и экспертного сообщества тюркских стран — учёных, преподавателей, исследователей, аналитиков. Среди участников представлены депутаты парламентов, профессора, доценты, доктора наук, руководители ведущих научных и образовательных учреждений, а также послы тюркских государств.

В рамках конференции президент Тюркской Академии, академик Шаин Мустафаев изложил ключевые результаты проекта. Также выступили члены исследовательской группы, включавшей представителей пяти стран — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Исследование проводится ежегодно в рамках аналитического проекта Тюркской Академии «Тюркский Барометр», и направлено на оценку реального уровня сотрудничества между государствами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в различных сферах. В этом году акцент был сделан на взаимодействии в области науки и образования. В опросе приняли участие 4 131 преподаватель средних и высших учебных заведений, а также ректоры ведущих высших учебных заведений, ученые и образовательные эксперты, общим числом 156 человек.

«Исследование «Тюркский Барометр 2024» служит важным аналитическим инструментом, позволяющим объективно оценить текущее состояние интеграционных процессов. Оно формирует надежную базу для выработки согласованных стратегий в области науки и образования на пространстве тюркских государств», — отметил президент Тюркской Академии, академик Ш. Мустафаев.

Одним из ключевых выводов исследования стало выявление низкого уровня осведомленности академического сообщества о программе академической мобильности «Орхун». Более половины респондентов (51,44%) заявили, что вовсе не слышали о её существовании. В Турции лишь 1,87% опрошенных воспользовались возможностями программы, и даже в Азербайджане, где этот показатель оказался самым высоким, он составил лишь 9,49%.

В то же время, исследование показало, что академическое сообщество тюркских стран видит большой потенциал в развитии общего научно-образовательного пространства. Респонденты высказались в поддержку создания совместных образовательных программ, обменов преподавателями и студентами, а также реализации общих научных проектов. Были обозначены и тематические приоритеты:

– в Азербайджане акцент сделан на взаимодействии в области педагогики и медицины, а также на совместных исследованиях по тюркским языкам, литературе, культуре и истории;

 – в Казахстане — на развитии туристического образования;

– в Кыргызстане — на проведении совместных историко-культурных исследований в качестве инструмента укрепления культурного единства.

Особое внимание участники опроса уделили необходимости упрощения процедур взаимного признания дипломов и ученых званий между тюркскими государствами. По их мнению, этот шаг может стать важным инструментом углубления интеграции в научно-образовательной сфере.

 

#Тюркская академия #конференция #презентация #Баку

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