Кого уволили после торжественной встречи целительницы в школе Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Напомним, в селе Теренозек Жамбылской области разразился скандал после визита в местную школу Гульсары Суазкызы, известной как целительница Томирис. Местные жители устроили ей пышный приём, организованный якобы на деньги сельских учителей.

Между тем, в управлении образования Жамбылской области начали проверку школы в селе Теренозек после визита туда целительницы.

Спецпроверку провели по факту проведения мероприятия с участием коллектива школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова уполномоченным по защите прав детей Жамбылской области, департаментом по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области.

На месте побывала также рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития