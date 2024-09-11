Кого уволили после торжественной встречи целительницы в школе Жамбылской области

Скандалы
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Дана Аменова
корреспондент

Скандальное видео в соцсетях вызвало бурю негодования среди казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Напомним, в селе Теренозек Жамбылской области разразился скандал после визита в местную школу Гульсары Суазкызы, известной как целительница Томирис. Местные жители устроили ей пышный приём, организованный якобы на деньги сельских учителей.

Между тем, в управлении образования Жамбылской области начали проверку школы в селе Теренозек после визита туда целительницы.

Спецпроверку провели по факту проведения мероприятия с участием коллектива школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова уполномоченным по защите прав детей Жамбылской области, департаментом по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области.

На месте побывала также рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития

«Заместитель акима района Т.Рыскулова А. Терликбаев, директор школы имени Жамбыла Э. Закимбаева освобождены от занимаемой должности по собственному желанию. В отношении руководителя отдела внутренней политики района Т.Рыскулова и  акима села Теренозек применено дисциплинарное взыскание в виде «строгого выговора», – говорится в официальном сообщении.

#школа #увольнение #Жамбылская область #видео #спецпроверка #целительницы

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