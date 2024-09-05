Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области

Скандалы
121

Местные жители устроили ей пышный приём, организованный якобы на деньги сельских учителей

Фото: скриншот видео

В селе Теренозек Жамбылской области разразился скандал после визита в местную школу Гульсары Суазкызы, известной как целительница Томирис, сообщает Instagram-аккаунт kris.p.karasai

Женщина обещала школе помощь, но вместо этого подарила учебному заведению рваную одежду, сломанные игрушки и неисправные компьютеры, пишут в данном паблике.

Позже выяснилось, что Гульсара Суазкызы занимается лечением алкоголиков и наркозависимых, что вызвало ещё больше недовольства среди сельчан.

Между тем, в управлении образования Жамбылской области начали проверку школы в селе Теренозек после визита туда целительницы.

«По информации средней школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова, выпускница указанной школы Копбаева Гульсара Суазкызы выступила с предложением оказать благотворительную помощь 100 учащимся из малообеспеченных семей. 29 августа 2024 года в Доме культуры села Теренозек состоялось мероприятие с участием жителей села. О данной встрече руководство школы не уведомило местные исполнительные органы», - сообщили в управлении образования Жамбылской области.

Как отметили в госучреждении, по данному вопросу уполномоченным по защите прав детей Жамбылского региона, областным департаментом по обеспечению качества в сфере образования региона проводится специальная проверка.

«Кроме того, управлениями образования, информации и общественного развития акимата Жамбылской области создана рабочая группа. По результатам проверок будут приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении управления образования региона.

#проверка #школа #целительница

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Гордость края и всей страны
Когда отходы пускают в дело
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Суета вокруг дивана
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Важность инициатив Президента отметили ученые
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Особый путь развития Китая
Собери мусор – получи приз
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
Дело Мухамедиулы: выявлены новые объекты, подлежащие возврату государству
ТЮЗ открывает новый сезон
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Коллекция «золотых людей» пополнится
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
В Казахстане проживает одна Конституция
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

«Миллион сообщений»: Жанкош Тураров отреагировал на обвинен…
Служебную проверку начали после видео с осужденным сыном Да…
Нурлан Коянбаев прокомментировал свое новое назначение
Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]