Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области

Местные жители устроили ей пышный приём, организованный якобы на деньги сельских учителей

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В селе Теренозек Жамбылской области разразился скандал после визита в местную школу Гульсары Суазкызы, известной как целительница Томирис, сообщает Instagram-аккаунт kris.p.karasai

Женщина обещала школе помощь, но вместо этого подарила учебному заведению рваную одежду, сломанные игрушки и неисправные компьютеры, пишут в данном паблике.

Позже выяснилось, что Гульсара Суазкызы занимается лечением алкоголиков и наркозависимых, что вызвало ещё больше недовольства среди сельчан.

Между тем, в управлении образования Жамбылской области начали проверку школы в селе Теренозек после визита туда целительницы.

«По информации средней школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова, выпускница указанной школы Копбаева Гульсара Суазкызы выступила с предложением оказать благотворительную помощь 100 учащимся из малообеспеченных семей. 29 августа 2024 года в Доме культуры села Теренозек состоялось мероприятие с участием жителей села. О данной встрече руководство школы не уведомило местные исполнительные органы», - сообщили в управлении образования Жамбылской области.

Как отметили в госучреждении, по данному вопросу уполномоченным по защите прав детей Жамбылского региона, областным департаментом по обеспечению качества в сфере образования региона проводится специальная проверка.