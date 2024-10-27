Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе

Противостоять нашему борцу в финале будет иранец Махди Морафа, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Olympic.kz.

Он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов.

Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4.

Финал состоится 27 октября. Противостоять нашему борцу будет Махди Морафа (Иран).

Добавим, что в финальном блоке также выступит Алан Оралбек (до 57 килограммов). Он поборется за бронзовую медаль.