Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе
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Противостоять нашему борцу в финале будет иранец Махди Морафа, передает Kazpravda.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Olympic.kz.
Он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов.
Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4.
Финал состоится 27 октября. Противостоять нашему борцу будет Махди Морафа (Иран).
Добавим, что в финальном блоке также выступит Алан Оралбек (до 57 килограммов). Он поборется за бронзовую медаль.