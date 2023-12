Общий призовой фонд соревнований ALMATY TECH CUP составил около 10 млн тенге. Помимо денежных призов, участники получили гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана – КБТУ, Туран, Satbayev University, SDU, а также лицензии на международные чемпионаты в Индии, Кипре, Турции и Индонезии. Среди участников – юные изобретатели со всего Казахстана и Кыргызстана.

Двухдневное мероприятие, собравшее более 3 000 человек, организовано управлением образования города Алматы и Общественным фондом USTEM Foundation. В чемпионате по робототехнике школьники соревновались в трех возрастных категориях всемирной образовательной программы: First LEGO League Explore (6–10 лет), First LEGO League Challenge (10–16 лет) и First Tech Challenge (12–18 лет).

Как отметил член жюри Данияр Ерматов, в течение года он работал на различных этапах соревнований и видит, как на глазах растет уровень команд, в частности, из регионов и маленьких городов. Об этом свидетельствует победа учеников из Жанаозена Мангистауской области. Команда победителей смогла запрограммировать и построить самого креативного и стабильного робота, который работал без сбоев. Хорошо показали себя и команды Карагандинской и Абайской областей.

– Эти соревнования проходят по международным стандартам, когда оцениваются достижения с технической точки зрения, а также умение ребят общаться с другими командами, их менторская работа с учениками младших классов. Отрадно отметить, что увеличивается количество девочек именно среди программистов и инженеров, выполняющих техническую работу. Общая картина такова, что за последние годы все команды смогли догнать алматинские школы, которые всегда были лидерами в сфере робототехники, – поделился Данияр Ерматов своим мнением.

А руководитель команды победителей Жондер Сулейменова рассказала, что ее подопечные в этом году приняли участие в нескольких соревнованиях, приобрели опыт, проанализировали свои ошибки и, наконец, достигли победы. Этот успех стал результатом упорного труда – многие детали робота они изготавливали самостоятельно с помощью 3D-принтера, а еще целеустремленности и творческой свободы, основанной на взаимном доверии между педагогом и командой.

– Понравился уровень организации мероприятия. Впервые увидела, что соревнования проводились на большой сцене, где все на виду. Победа так вдохновила моих учеников, что уже во время ужина они обсуждали будущего робота, которого будут строить на соревнованиях в Турции, – отметила педагог.

Кроме того, в старшей возрастной категории денежный приз в 500 000 тенге и путевку на чемпио­нат в Индию получила команда из Астаны Xcellence. В средней же возрастной категории главную награду в 1 000 000 тенге и путевку на чемпионат в Индию забрала команда JelToqSun из Караганды. Второй по значимости приз размером в 500 000 тенге и путевку на чемпионат в Индию получила команда Play 4 energy из Алматы.

В младшей возрастной категории по робототехнике победу одержала команда «Жылыой техник» из Кульсары, получив путевку на чемпионат в Индии и приз в миллион тенге. Также путевку на чемпионат в Индию и 500 000 тенге получила команда из Экибастуза Billions team.

В чемпионате дронов по направлениям баскет, футбол и гонки дронов участие приняли молодые пилоты в возрасте от 7 до 22 лет. Соревнования такого масштаба проводятся в Казах­стане впервые и построены вокруг отечественной программы Smart Sarbaz, нацеленной на укрепление оборонного потенциала страны. Задания заключались в скоростном управлении летательными аппаратами посредством VR-очков. В перерывах между играми за пульт управления вставали гости и участники мероприятия.

В рамках масштабных интеллектуальных соревнований юные изобретатели не только сразились в игре роботов, но и представили свои проекты по теме «Научные инновации в искусстве».

Стоит отметить, что на территории выставочного павильона, где проходил Tech Cup Almaty, состоялась всемирная акция «Час кода», на которой все желающие вне зависимости от возраста и технических знаний смогли освоить азы программирования через геймификацию.

Особое внимание организаторы уделили зонам мастер-классов, которые делились на два направления – мастерские и лектории. В лекториях ведущие специалисты Microsoft проводили уроки по направлениям искусственного интеллекта, наставники из образовательных учреждений организовывали семинары по профориентации и секретам поступления на грант в ведущие мировые вузы. Кроме того, призеры всемирных олимпиад и конкурсов делали ознакомительные встречи на темы «Небесполезная физика и ее применение в робототехнике» и «Особенность быть девушкой в IT». В мастерских прошли практические уроки по робототехнике, ракетостроению и биоинженерии, где взрослые и дети собирали умные светофоры, ракеты, создавали сухой лед и изучали возможности его применения в медицине.