Постановка, основанная на одноименной повести классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева, призвана подчеркнуть важность высоких духовных качеств: доб­роты, милосердия, смелости и ответственности, а также заострить внимание зрителей на важной теме детской закомплексованности и одиночества.

Трогательная история об озорном и любознательном парнишке по имени Қожа была написана Бердибеком Сокпакбаевым в 1957 году и сегодня считается самым главным трудом выдающегося мастера казахской литерату­ры. Значительному росту популярнос­ти произведения способствовал вышедший на экраны в 1963 году одноименный художественный фильм Абдуллы Карсакбаева. Кон­гениальность книги и фильма в части художественной правдивости и умения полнокровно передать дух времени сделали Қожу одним из самых известных и главных героев казахской литературы и кинематографа. В связи с этим сценическая адаптация повести, имеющей культовый статус, потребовала ответственного и тщательного подхода к драматургическому материалу.

– Мы очень долгое время горели желанием поставить этот спектакль. Обсуждать идею начали еще в 2023-м. Больше года пытались найти свой подход, изучали материалы, перечитывали повесть, пересматривали фильм, и вот теперь нам удалось найти тот самый лейтмотив, благодаря которому весь процесс стал интересным, вовлекающим и вдохновляющим, – отметил режиссер спектакля Еркебулан Кабдыл.

Творческая манера режиссера неразрывно связана с богатым наследием фольклора и художественной литературы казахского народа. Под его руководством на сцене театра кукол в разные годы были поставлены такие спектакли, как «Бей, дубинка!», «Ер Төстік», «Өмір-өзен», «Запомните, ребятишки!» и «Невероятные приключения Акбая», пользующиеся большой популярностью у юных зрителей. А вот для драматурга Дамира Амантая, подготовившего инсценировку книги Бердибека Сокпакбаева, постановка «Меня зовут Қожа» стала дебютной работой.

– Когда услышал, что Еркебулан Кабдыл хочет поставить этот спектакль, сразу же предложил создать инсценировку. Режиссер поверил в меня и оказал поддержу, за что я ему благодарен. История о Қоже и тема, которую она поднимает, всегда были личными для меня, поэтому я очень рад, что именно это произведение стало моим дебютом, – поделился Дамир Амантай.

Над спектаклем также работали талантливые специалис­ты своего дела – художница Юлия Чернова, композитор ­Нурсултан Тореали, балетмейс­тер Ринат Билибаев. Главные роли исполнили артисты ­Ерсултан Тезекбай, Даулет ­Бакыт, Каламкас Бекенова, Ханшайым Серикова, Ернар Оралов и Мадияр Улдахан.