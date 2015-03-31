Родственники американского актера Робина Уильямса судятся из-за его наследства

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Родственники американского актера Робина Уильямса судятся из-за его наследства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Слушания по дележу части наследства и личных вещей актера начались в понедельник в суде города Сан-Франциско. Иск подан его последней и третьей по счету женой – Сьюзан Шнайдер.

Ответчиками по делу выступают дети от двух первых браков актера: 31-летний Зак, 25-летняя Зельда и 23-летний Коди. Они уже подали встречный судебный иск.

Шнайдер добивается сохранения контроля над всеми предметами обстановки и коллекциями, которые находились в последнем доме Робина Уильямса в городе Тибурон (штат Калифорния). Именно в нем 11 августа 2014 года актер покончил с собой.

Уильямс оставил завещание, однако в нем нет указаний относительно части личных вещей, включая коллекцию часов и кинематографических призов.

"Сьюзан Шнайдер настаивает на том, чтобы все предметы, находившиеся в доме в Тибуроне, оставались на своих местах, – отмечает телеканал ABC. – При этом она утверждает, что часть из них уже пропала".

Согласно последней воле актера, основная часть его состояния, которое оценивается в $50 млн, должно отойти детям. Уильямс также создал специальный фонд, который должен обеспечить безбедную жизнь его третьей жене.

Между тем дети актера обвиняют Сьюзан в том, что она не проявила должной заботы об их отце, когда он вернулся из реабилитационной клиники, где провел месяц по поводу тяжелой депрессии. Они также оспаривают ее право владеть частью личных вещей Уильямса, включая его кинематографические награды и коллекции.

Как отмечает голливудская пресса, отношения между третьей супругой актера и его детьми были всегда достаточно холодными, хотя и не переходили при жизни Уильямса в открытую конфронтацию. Однако сейчас они сменились нескрываемой враждебностью и взаимными публичными обвинениями.

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