Роллан Сериков возглавил аппарат Министерства туризма и спорта РК

Кадровые назначения
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С прошлого года он был заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры этого же министерства

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра туризма и спорта Сериков Роллан Серикович назначен на должность руководителя аппарата Министерства туризма и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Он родился в 1979 году. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (Университет «NARXOZ»). Доктор PhD.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем-стажером Семипалатинского государственного университета имени Шакарима.

2000-2016 гг. работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя и на различных руководящих должностях, курировал вопросы стратегического и бюджетного планирования.

В 2017-2020 гг. – руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК.

2021-2023 гг. – руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта г.Астана, в Ассоциации Qazaq kuresi.

С 2023 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

#назначение #аппарат #Минтуризма #Роллан Сериков

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