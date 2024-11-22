Роллан Сериков возглавил аппарат Министерства туризма и спорта РК

С прошлого года он был заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры этого же министерства
Приказом министра туризма и спорта Сериков Роллан Серикович назначен на должность руководителя аппарата Министерства туризма и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz
Он родился в 1979 году. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (Университет «NARXOZ»). Доктор PhD.
Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем-стажером Семипалатинского государственного университета имени Шакарима.
2000-2016 гг. работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя и на различных руководящих должностях, курировал вопросы стратегического и бюджетного планирования.
В 2017-2020 гг. – руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК.
2021-2023 гг. – руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта г.Астана, в Ассоциации Qazaq kuresi.
С 2023 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.