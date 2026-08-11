В Колумбии объявили чрезвычайное положение

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

Сейсмологи предупреждают об опасности повторных подземных толчков

Фото: Santiago Saldarriaga / AP / ТАСС

В результате мощного землетрясения, которое произошло на тихоокеанском побережье Колумбии, погибли по меньшей мере 132 человека и 87 пострадали. По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,4. В стране объявлено чрезвычайное положение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Землетрясение началось в понедельник утром, в 07:34 по местному времени (12:34 по Гринвичу). Его эпицентр находился возле деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг залегал на глубине 107 км.

«Национальное правительство отправило все имеющиеся у него средства на защиту людей, поддержку пострадавшим районам и распространению помощи везде, где она нужна, — заявил президент де ла Эсприэлья, только что принявший руководство страной после недавних выборов. — Приоритет — спасение людей, оказавшихся под завалами».

Алехандро Эдер, мэр Кали, третьего по численности населения города в Колумбии, изначально сообщил о 18 погибших. По его словам, в городе обрушились не менее 20 зданий. Позднее число жертв стало расти.

Глава департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба заявила о пострадавших, но не уточнила их число. По ее словам, в административном центре департамента — городе Кибдо — серьезно пострадали многие здания, есть раненые.

Губернатор соседней провинции Рисаральда Хуан Диего Патино сообщил местной радиостанции Blu Radio о «серьезном ущербе некоторым зданиям» в Перейре, столице департамента.

«То, что только что произошло, очень серьезно. Кадры действительно шокируют: люди ранены, фасады зданий обрушились», — сказал он.

Подземные толчки ощущались и в столице страны Боготе, которая находится в 400 километрах от эпицентра землетрясения. В столице во время толчков раскачивались светофоры и деревья, люди выбегали из домов. В городе были эвакуированы несколько зданий. 

Работа нескольких аэропортов Колумбии была нарушена. В частности, сообщается о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в том числе в городах Перейра, Манисалес, Кибдо и других.

Сейсмологи предупреждают об опасности повторных подземных толчков.

 

#землетрясение #жертвы #ЧП #Колумбия

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