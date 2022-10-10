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Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.

Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за «Реал», 101 — за «Ювентус», 5 — за «Спортинг».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу МЮ. Благодаря победе «Юнайтед» набрал 15 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. «Эвертон», имеющий в активе 10 очков, расположился на 12-й строке.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов. Однако 1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ.

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