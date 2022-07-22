Россия расширила список недружественных стран

Правительство РФ актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщает Kazpravda.kz.

В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Распоряжение принято для реализации Указа Президента РФ от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В перечне, утверждаемом Правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.

Утверждённый Правительством перечень может расширяться.