Российские теннисисты обыграли испанцев в матче Кубка Дэвиса

Спорт
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Марат Манаспаев
Теннисист Андрей Рублев победил испанца Пабло Андухара и принес сборной России победу в матче Кубка Дэвиса. Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Матч второго круга Кубка Дэвиса в группе 1 зоны Европа/Африка между сборными России и Испании проходил 17-19 июля во Владивостоке.

После первого игрового дня россияне проигрывали в матче до трех побед со счетом 0-2. В субботу Евгений Донской/Константин Кравчук одержали победу в парном матче, в воскресенье Донской принес очко российской команде в одиночной встрече.

Первая группа зонального турнира Кубка Дэвиса является вторым эшелоном этого турнира, тогда как в Мировой группе выступают 16 команд, в их числе и сборная Казахстана, которая сегодня уступила сборной Австралии за выход в полуфинал. Сборные Германии, США, Чехии, Италии, Бразилии, Хорватии, Японии и Швейцарии в марте проиграли свои матчи 1/8 финала и в сентябре будут отстаивать место в элите с победителями зональных турниров, в число которых вошла сборная России.

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