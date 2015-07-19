Российские теннисисты обыграли испанцев в матче Кубка Дэвиса

Матч второго круга Кубка Дэвиса в группе 1 зоны Европа/Африка между сборными России и Испании проходил 17-19 июля во Владивостоке.



После первого игрового дня россияне проигрывали в матче до трех побед со счетом 0-2. В субботу Евгений Донской/Константин Кравчук одержали победу в парном матче, в воскресенье Донской принес очко российской команде в одиночной встрече.



Первая группа зонального турнира Кубка Дэвиса является вторым эшелоном этого турнира, тогда как в Мировой группе выступают 16 команд, в их числе и сборная Казахстана, которая сегодня уступила сборной Австралии за выход в полуфинал. Сборные Германии, США, Чехии, Италии, Бразилии, Хорватии, Японии и Швейцарии в марте проиграли свои матчи 1/8 финала и в сентябре будут отстаивать место в элите с победителями зональных турниров, в число которых вошла сборная России.



