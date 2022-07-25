Россыпь наград

Сразу три золотые медали завоевали Емберды Едыге, Алишер Байбуров и Денис Полубояринов на чемпионате Азии среди юниоров, проходящем в столице Узбекистана Ташкенте.

Так, в весовой категории до 73 кило­граммов Емберды Едыге стал первым с результатом 309 (136+173) килограммов, завоевав «серебро» в рывке и «золото» в толчке! Также он установил новый юношеский рекорд Азии в упражнении «толчок» и в сумме двоеборья.

Алишер Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и сереб­ряным призером азиатского первенства среди юниоров до 20 лет в категории до 67 килограммов. В «рывке» он показал результат 134 килограмма, а в «толчке» поднял 155 килограммов.

Наш Денис Полубояринов стал чемпионом континента среди юношей, выиграв турнир в категории до 81 килограмма, где он поднял в сумме 313 (140+173) килограммов.

Серебряными призерами турнира стали: Алина Колиушко – в весе до 59 килограммов, в сумме двоеборья подняв 173 (77+96) килограмма, Надежда Ли – до 64 килограммов, в сумме двоеборья показала результат 184 (100+84) килограмма и Алексей Чуркин – до 73 килограммов, он взял вес в 325 (145+180) килограммов.

Кроме этого, три «бронзы» на счету Азамата Толегена (в весе до 61 килограмма), Ерасыла Умарова (до 55 килограммов) и Егора Шерера (до 81 килограмма).