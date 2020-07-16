Рост числа заболевших КВИ казахстанцев за неделю составил порядка 7%

Photo © Adilbek Tauekelov / Kazpravda.kz
В Казахстане за неделю число заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 6,7%. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает Kazpravda.kz
.
"В Казахстане на сегодня зарегистрировано 65 188 случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами - 32 248. Продолжают лечение 25 688 больных, выздоровело 39 066 пациентов. За последнюю неделю - с 6 по 12 июля - в стране зарегистрировано 11 325 случаев; по сравнению с прошедшей неделей имеется рост в 6,7 процентов. За прошедшие сутки зафиксировано 1 674 новых случаев, прирост составил 2,6 процента", - сказал Султангазиев.
По его словам, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Алматы - 219, в Атырауской области - 218.
"Наибольший прирост наблюдается в Северо-Казахстанской области - 5,1 процента и ВКО - 3,9 процента. Продолжают лечение по республике - 25 688, дети - 192, в стационарах - 9 966, в амбулаторных условиях - 15 722 человека", - добавил спикер.