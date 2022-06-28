Рост и устойчивость экономики

Глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана».

В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».

– Казахстан вступает в новый этап развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых парт­неров – наш главный приоритет. В связи с чем потенциал МФЦА в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций должен быть максимально задействован, – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого он обозначил ряд актуальных вопросов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны. При этом подчеркнул: диалог с иностранными партнерами МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией Правительства. Президент также добавил, что регуляторная и нормативно-правовая база центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей Президент назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. В качестве примера он отметил роль АО «Самрук-Казына» и входящие в него национальные компании.

– Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции нацио­нальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию, – сказал Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев затронул также актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге. Он высказал мнение, что в текущих условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Инвесторы ищут площадки, где высоко соблюдаются принципы корпоративного управления, верховенствует закон и имеется международная юрисдикция.

– Стране нужны новые надеж­ные источники. А для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями. В этих условиях площадка МФЦА с ее регуляторным режимом и международным правом выглядит привлекательной.