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Рост и устойчивость экономики

Глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана».

В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».

– Казахстан вступает в новый этап развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых парт­неров – наш главный приоритет. В связи с чем потенциал МФЦА в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций должен быть максимально задействован, – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого он обозначил ряд актуальных вопросов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны. При этом подчеркнул: диалог с иностранными партнерами МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией Правительства. Президент также добавил, что регуляторная и нормативно-правовая база центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей Президент назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. В качестве примера он отметил роль АО «Самрук-Казына» и входящие в него национальные компании.

– Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции нацио­нальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию, – сказал Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев затронул также актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге. Он высказал мнение, что в текущих условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Инвесторы ищут площадки, где высоко соблюдаются принципы корпоративного управления, верховенствует закон и имеется международная юрисдикция.

– Стране нужны новые надеж­ные источники. А для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями. В этих условиях площадка МФЦА с ее регуляторным режимом и международным правом выглядит привлекательной.

Поручаю Правительству совместно с Национальным банком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами. Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики, – заявил Президент.

Кроме того, Глава государства остановился на вопросах достижения Целей устойчивого развития и реализации «зеленых» проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58% «зеленых» облигаций и кредитов было верифицировано Центром «зеленых» финансов МФЦА.

– Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю Правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность укрепления роли Казахстана в условиях трансформации глобальных рынков энергоносителей и мировых центров продовольствия. В частности, он указал на актуальность вопроса дислокации главной товарной биржи, соответствующей лучшим международным стандартам, равноудаленной от любых рисков.

– И здесь Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка. Это откроет перед нами новые возможности лидерства в региональной и международной торговле. Правительству следует детально проработать данный вопрос, – заявил Президент.

В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития криптоиндустрии и цифровых активов.

– Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи Правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев.

Подводя итоги заседания, Глава государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2021 год, сообщила пресс-служба Президента.

В ходе мероприятия с докладами выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, внештатный советник Главы государства по экономическому развитию сэр Сума Чакрабарти, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, независимый финансовый контролер МФЦА Марк Смит, президент Центра глобального развития Ахмед Масуд, председатель Совета попечителей Группы G30 Джейкоб Френкель, глава глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако.

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