Рост заболеваемости коклюшем зарегистрировали в Казахстане

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- В феврале 2024 года в сравнении с январем отмечается снижение заболеваемости корью на 33%. Заболеваемость регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится 83% от числа юных пациентов. Вместе с тем зарегистрирован рост заболеваемости коклюшем, 91% пациентов - дети, не получившие прививки. Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета по причине пропуска плановой вакцинации и отказа от прививки, — отметили в министерстве.

По информации ведомства, в результате проводимых профилактических и противоэпидемических мер среди населения республики достигнуто снижение заболеваемости по 26 инфекциям, в том числе коронавирусной инфекцией - в 5 раз, скарлатиной - на 27,5%, бруцеллезом - на 24,9%, ротавирусной инфекцией - на 23%, эхинококкозом и лямблиозом - на 20,7%, энтеробиозом - на 15,5%, сальмонеллезом - на 9%.