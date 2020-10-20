Руками в футбол не играют

Послание Президента
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Игорь Прохоров

В частности, был принят новый по своей демократической сути Закон «О мирных собраниях», внесены изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов», а также приняты изменения в Уголовный кодекс в части декриминализации статьи 130 и гуманизации 174-й статьи.

Как отметил Глава государства, это только начало наших реформ в политической сфере, ее модернизация будет продолжена. Предстоит реформировать практически все институты государственной власти. Основная цель преобразований – повышение эффективности функционирования всего государственного аппарата.

О важности работы Нацсовета, оформившего общенациональный диалоговый процесс, поделился мнением первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

По его словам, с первого дня после Указа Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Национального совета да и сейчас некоторыми нашими гражданами высказываются сомнения о необходимости создания и деятельности Нацсовета. От общих вопросов: «Зачем нужен этот совет, когда есть Парламент?» до субъективных: «Почему членом Нацсовета является, к примеру, та персона, а не другая?»

На самом деле прошедший год показал, что решение о создании НСОД было правильным.

В работе Национального совета есть много позитивных моментов. Идет продуктивный обмен мнениями, вырабатываются конкретные предложения. Естественно, широкой публике известна только работа, связанная с проведением заседаний и участием в них Главы государства. Таких заседаний прошло уже три. Третье состоялось в мае и было посвящено вопросам науки, образования и здравоохранения. Однако много повсе­дневной, но очень важной работы остается за пределами внимания общественности. Ведь с учетом сегодняшних коронавирусных ограничений обсуждение зачастую проходит на платформе Zoom. По словам Толеутая Рахимбекова, большая часть деятельности Нацсовета проходит не столько на самих заседаниях, сколько в промежутках между ними.

В целом НСОД сформировал четыре группы – по политическим, экономическим реформам, социальным вопросам и духовному возрождению. Члены Нацсовета встречаются как в этих группах, так и в других форматах. На этих встречах и в группах, и в социальных сетях члены совета обсуждают проблемы, высказывают свои мнения. Именно таким образом была сформирована повестка дня третьего заседания Нацсовета. Даже пришлось проводить голосование, по итогам которого остановились на вопросах образования, науки и здравоохранения.

Ответом скептикам стал также пакет правовых реформ, предложенный Главой государства на втором заседании в декабре прошлого года, который включал в себя вопросы мирных собраний, декриминализации статьи за клевету, поправок в законы о политических партиях, о выборах. В его разработке большую роль сыграли члены Нацсовета.

В выступлении Президента на втором заседании, в котором он рассказал о правовых реформах, были учтены предложения членов совета.

– В составе Нацсовета сейчас 44 человека, встречаемся, вырабатываем единую позицию, при этом споры бывают очень горячими, но продуктивными. Несмотря на все скептические заявления, Нацсовет состоялся, работает и приносит пользу обществу, – подчеркивает Толеутай Рахимбеков.

По его словам, в обществе давно говорилось о необходимости снижения порога по количественному составу членов партии, необходимому для ее регистрации. Эти предложения неоднократно высказывались на встречах, на заседаниях групп членами НСОД. Поэтому в декабре прошлого года Президент включил эти предложения в пакет правовых реформ.

– Я сам, как представитель партии «Ауыл», как член НСОД, входил в состав рабочей группы Мажилиса Парламента по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон о партиях и в состав рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Закон о выборах, – говорит Толеутай Рахимбеков. – В ходе работы над этими законопроектами я видел, что здесь имеются различные мнения, высказываемые депутатами, представителями общественных организаций. К примеру, касательно снижения порога численности членов партии говорили: «Почему мы снижаем только в два раза, почему не пять тысяч или не пятьсот членов партии? Но важен был первый шаг. Поэтому и было принято решение о снижении порога в два раза».

Много споров вызывало и установление квоты для женщин и молодежи, не достигшей 29 лет.

Здесь тоже высказывались самые различные мнения – представители женских организаций спрашивали, почему ограничились только 30%. Самым главным ответом на эти вопросы была важность самой нормы по квоте. Кроме того, никто не запрещает, если у нас есть активные женщины и молодежь, 50%, 60% и даже 70%. 30% – это минимальная норма, которую должны соблюдать партии при выдвижении своих кандидатов по партийным спис­кам в депутаты маслихатов и Мажилиса. Такая мера, напротив, стимулирует политические партии расширять свою работу среди женщин и молодежи.

Такие же дискуссии возникли вокруг вопроса о проведении мирных собраний граждан. У каждого человека свое мнение по этому вопросу. Некоторые говорят, почему не разрешили 100-тысячные собрания?

– На сегодня мы остановились на 20 тысячах разрешенных участников. Считаю, мы сделали большой шаг к демократизации нашего общества. К дальнейшему увеличению численности на собраниях нужно двигаться постепенно. Многие думают, что собрания проводятся только по политическим мотивам, на самом деле это не так, – напоминает Толеутай Рахимбеков. – С одной стороны, есть интересы организаторов и участников таких митингов, с другой – интересы общества, других граждан, которым может не понравиться проведение того или иного митинга в определенном месте и промежутке времени.

По его словам, любой закон – это консенсус, нахождение общего мнения. К этому мы должны стремиться. Если сравнить нашу общественную жизнь со спортивной игрой, то законы будут правилами игры. Кому-то, может, хочется руками играть в футбол, но правила это запрещают, ведь иначе футбола не будет.

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