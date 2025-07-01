Восстановление справедливости

Закон и Порядок
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

На счету Агентства по противодействию коррупции уже более триллиона тенге возвращенных средств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба Казахстана продолжает реализацию одного из самых заметных и общественно значимых направлений своей работы – возвращение незаконно выведенных активов и их последующее использование в интересах граждан. Эти средства не просто поступают в бюджет, а целенаправленно инвестируются в строительство школ, социальных объектов, в передачу недвижимости учреждениям образования и здравоохранения.

– Антикоррупционной службой за истекший период с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1 триллиона 152 миллиардов тенге, – сообщил официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров. – Это уже возвращенные активы. Работа по уголовным делам продолжается.

Примеры того, как ранее изъятые активы трансформируются в социальную инфраструктуру, журналистам представили в ходе пресс-тура по Акмолинской области и Астане. Первые посещенные объекты – столичные школы-гимназии с порядковыми номерами 96 и 97.

Как сообщила заместитель директора по воспитательной работе школы № 97 Айгуль Биржанова, их учебное заведение было открыто в январе 2024 года. 4 млрд тенге, изъятые у коррупционеров, ушли на стройку. Сейчас в двухсменной школе обучаются свыше 2 400 учеников.

– Основная цель пресс-тура – информирование населения о функционирующих новых социальных объектах, построенных на изъятые у коррупционеров средства: детские центры для детей с особыми потребностями, школы. Это способствует укреплению доверия граждан к государственным институтам и повышению прозрачности использования бюджетных средств, – подчерк­нул представитель Антикора.

Особый интерес вызвали объекты в Акмолинской области, принадлежащие ранее Кайрату Сатыбалды. Теперь в них находятся коммунальное государственное учреждение «Психолого-медико-педагогическая консультация» №  4 при управлении образования Астаны, а также детско-оздоровительный лагерь «Барап».

Первое здание было передано акимату в 2023 году, его сразу же переоборудовали в центр для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь бесплатно принимают ребят до 18 лет с нарушениями зрения, слуха, интеллекта и расстройствами аутистического спектра. В центре работают специалисты: психиатры, невропатологи, логопеды, дефектологи и психологи.

Объект расположен на участке в 1,2 га с игровой зоной и двумя двухэтажными домами по 600 кв. м каждый. В одном ранее жил владелец, другой использовался для гостей. Теперь помещения адаптированы под нужды детей.

На балансе столичного управления образования находится и загородная резиденция, ранее оцененная в 7,9 млрд тенге. Здесь теперь открыт детский лагерь «Барап». Он расположен в 100 км от Астаны и занимает 135 га. В комфортных условиях здесь пребывают 200 детей. Им предлагают пятиразовое питание, для них обустроены спортивные площадки, 40 велосипедов, творческие студии, включая караоке-зал. В приоритет попадают дети из многодетных и малообеспеченных семей.

С 2022 года в рамках реализации поручения Президента действует Фонд поддержки инфраструктуры образования, через который потом выделяются средства, полученные от возвращенных активов. Как отметил старший следователь управления финансовых расследований, поиска и возврата активов Агентства РК по противодействию коррупции Максат Имангазин, в фонд поступило более 153 млрд тенге, на которые профинансировано строительство 89 школ. Из них 61 учебное заведение уже введено в эксплуатацию, и еще 28 находятся на стадии активного строительства. Важно отметить, что 29 из этих школ расположены в сельской местности, что помогает ликвидировать образовательное неравенство и обеспечить доступ к качественному обучению детям из отдаленных регионов. Всего благодаря этим школам удалось создать порядка 98 тыс. новых ученических мест.

Все действия по возврату и дальнейшему распределению активов осуществляются прозрачно. Агентство использует принцип Follow the money – от изъятия имущества до его окончательного применения по назначению за каждым тенге установлен контроль. Отчеты публикуются открыто, регулярно проводятся мониторинги, а в процессе задействованы не только государственные органы, но и гражданское общество.

По словам представителей Антикоррупционной службы, такая модель возврата активов и их конвертации в общественное благо позволяет не только восстановить справедливость, но и существенно повысить доверие общества к институтам государства. Пресс-тур стал наглядной демонстрацией того, как украденные миллиарды возвращаются в жизнь граждан в виде школ, детских центров и современной социальной инфраструктуры.

#Антикор #возврат #активы

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