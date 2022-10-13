Руководство школы в Туркестанской области наказали за урну с гербом в туалете

Руководство школы, оставившее в туалете урну с гербом, привлекли к ответственности в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Полицейские Толебийского района провели всестороннюю проверку информации из соцсети и установили, что инцидент произошел в школе.

«В результате на заместителя директора по учебной части данной школы составлен административный протокол по статье «Нарушение порядка использования государственного флага Республики Казахстан, Государственного герба Республики Казахстан, а также использования и исполнения Государственного гимна Республики Казахстан», – проинформировали в полиции.

Кроме того, женщина была строго предупреждена о важности защиты государственных символов.