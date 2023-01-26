Руку мужчины затянуло в мясорубку в Алматы
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В городе Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда извлекли руку мужчины из мясорубки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram РОСО.
26 января в мясном цехе по производству котлет руку мужчины затянуло в производственную мясорубку, когда он закладывал мясо. 42-летний работник не мог сопротивляться, так как аппарат работал беспрерывно.
На помощь пострадавшему после тревожного звонка выехали 7 спасателей отряда.
Совместно со службой спасения сотрудники РОСО извлекли руку мужчины из аппарата. Параллельно мужчине оказывал психологическую помощь психолог-спасатель РОСО. Пострадавшего передали скорой помощи.