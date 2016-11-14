Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии
Ксения Воронина
Почти 60% избирателей, принявших участие в президентских выборах в Болгарии, отдали голоса за Румена Радева, которого поддержали болгарские социалисты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"По данным Центральной избирательной комиссии, на основании 99,33 процента обработанных бюллетеней можно сделать вывод, что за Радева отдали голоса более 2 миллионов избирателей (59,35%). Его конкурентка от партии "ГЕРБ" Цецка Цачева заручилась поддержкой 1,2 миллиона избирателей (36,17%)", – говорится в сообщении.
Никаких новостей о серьезных нарушениях в ходе выборов не поступало.