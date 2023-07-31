Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО

До этого назначения он занимал должность вице-министра сельского хозяйства.

Фото пресс-службы акимата СКО

Пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области сообщила о назначении Рустема Курманова новым заместителем акима области, передает Kazpravda.kz.

Рустем Жомартович 1981 года рождения. Родился в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский государственный университет по специальности «Экономика и менеджмент». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Первая должность — ведущий специалист Акмолинского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК.

С 2009 по 2018 годы Рустем Курманов занимал различные руководящие позиции в Министерстве сельского хозяйства РК.

С 2018 по 2019 год трудился председателем правления АО «КазАгро» национальный управляющий холдинг».

До настоящего назначения занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.