В хищении более 500 млн тенге подозревают сотрудников акимата Талдыкоргана

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По подозрению в хищении из государственной казны задержаны бывший руководитель отдела строительства, 2 действующих сотрудника акимата Талдыкоргана, а также двое работников технического надзора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жетысуской области.

По данным спецпрокуроров, они подозреваются в хищении бюджетных средств при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане.

«Установлено, что без фактического выполнения работ они оплатили подрядчику более 500 млн тенге бюджетных средств. По факту присвоения или растраты вверенного имущества (пункт 2 части 4 уголовной статьи 189) проводится досудебное расследование. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы», – отметили в надзорном органе.