Фото: ethicalcorp.com
В Казахстане ряд директоров школ привлекли к ответственности за принуждение учителей приходить на работу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.
"Согласно приказу министра образования и науки РК, который был принят в рамках усиления мер по недопущению распространения инфекции COVID-19, с 16 марта в период пандемии все педагоги должны работать дистанционно. Однако, некоторые руководители образовательных организаций обязали учителей выйти на работу", - проинформировали в МОН.
Случаи нарушения приказа были установлены в основном в Туркестанской и Алматинской областях.
"По отношению к директорам школ приняты меры дисциплинарного взыскания", - сообщили в пресс-службе.
В министерстве образования и науки напомнили о том, что во время весенних каникул педагоги могут дистанционно выполнять методическую и подготовительную работу к предстоящим занятиям, при этом работа вне организации образования никак не отразится на заработной плате
.
"Оплата труда будет полностью сохранена", - отметили в ведомстве.