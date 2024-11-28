Какие документы подписали главы государств - членов ОДКБ

По итогам заседания главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Президенты также приняли Заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.

Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.

Напомним, что ранее на заседании участники обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также обсудили основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана.