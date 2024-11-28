Президент: ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной международной структуры

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На саммит прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В работе сессии также приняли участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Открывая сессию, глава нашего государства выразил признательность присутствующим за участие в мероприятии.

– ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной и востребованной международной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопасности. За годы ее развития государствами-членами наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов. Сформирована обширная нормативно-правовая база. Налажены необходимые механизмы борьбы с современными вызовами и угрозами. Созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности. Выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и региональных организаций, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что президенты на заседании в узком составе обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также обсудили основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана

– Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана. Отдельное внимание было уделено празднованию знакового события – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие Заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение Плана мероприятий по празднованию годовщины, – сказал глава нашего государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.

– Общие оценки государств – участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» и специальные учения ОДКБ «Скала-2024». Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности, – сообщил президент Казахстана.

По словам президента, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам

– На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций «Наемник», «Канал», «Нелегал» и «ПРОКСИ». Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей Организации, – заметил глава государства.

По его словам, приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Генеральному секретарю, Постоянному совету и рабочим органам ОДКБ за проделанную большую работу. В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В завершение глава нашего государства поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии.