Ряд документов принят по итогам саммита ОТГ
111
В Будапеште прошел неформальный саммит Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По итогам саммита главы государств приняли следующие документы:
1. Будапештская декларация Организации тюркских государств;
2. Заявление Совета глав государств по Афганистану;
3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;
4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.