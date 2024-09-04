Ряд мер по защите прав потребителей одобрил Мажилис

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О защите прав потребителей», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной целью законопроекта является совершенствование действующих способов защиты прав потребителей.

«Законопроект направлен на обеспечение всесторонней и эффективной защиты прав потребителей, а также на формирование целостной и понятной для населения системы защиты прав потребителей», - говорится в заключении.

Законопроектом предусматривается введение института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, недопустимость в договорах условий, нарушающих права потребителей, или способных повлечь такие нарушения, усиление защиты прав потребителей в онлайн-торговле.

Также вводятся нормы по гражданской правовой ответственности предпринимателя в виде штрафа судом в пользу потребителя, в случае несоблюдения удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке и по упрощению условий претензионно-исковой работы в интересах потребителя.