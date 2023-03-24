Рыбакина прошла в третий круг турнира Miami Open

Фото пресс-службы ФТК

На турнире Miami Open казахстанка Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира, россиянкой Анной Калинской со счётом 7:5, 4:6, 6:3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В третьем раунде турнира WTA 1000 Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.

«Здесь же в Майами первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина прошла во второй круг. На старте Анна в дуэте с американкой Эйшей Мухаммад одержала победу над Паулой Бадосой (Испания)/Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.

Александр Бублик в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом раунде обыграл аргентинцев Педро Качина/Франсиско Черундоло - 6:3, 6:3. В одиночном разряде Бублик в первом круге уступил американцу Джеффри-Джону Вулфу – 5:7, 3:6», – рассказали в Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, ранее Елена Рыбакина впервые за свою карьеру одержала победу на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и поднялась на 7-е место в мировом рейтинге.