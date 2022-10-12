Рыбное меню

В регионе наладили производство рыбного корма. В 2021 году в Усть-Каменогорске крупный мукомольный комбинат произвел первые восемь тонн корма для карповых пород. В этом году объемы выросли до 100 тонн. В целом рыбохозяйственную отрасль в области развивают по двум направлениям: наращивают объемы зарыб­ления на водохранилищах, а также увеличивают число садковых хозяйств для выращивания «голубого золота» в искусственных условиях.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за последние два года объемы зарыбления в Зайсан-Иртышском бассейне выросли в пять раз. Производство аквакультуры увеличилось с 480 тонн в 2021 году до 1 297 тонн – в 2022-м. В соответствии с региональной программой развития рыбного хозяйства к 2030-му этот показатель должен составить 9 774 тонны, в том числе больше 8,5 тыс. тонн – лососевых. Планируется привлечь 62,5 млрд тенге частных инвестиций, создать 360 новых рабочих мест.