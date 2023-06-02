Рыбоохранная акция "Бекіре": сколько браконьеров задержано

Об итогах рыбоохранной акции «Бекіре» рассказали в Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба КНБ РК

С 1 апреля по 31 мая 2023 года в рамках рыбоохранной акции «Бекіре» департаменты Погранслужбы КНБ по Атырауской и Мангистауской областям задержали 81 нарушителя установленных режимов и правил рыболовства на 34 маломерных судах. Наложено 2 302 875 тенге административных штрафов, изъято 152 550 метров браконьерских сетей, 6 650 метров крючковых снастей.

В естественную среду обитания выпущено 348 (2 175 кг) особей рыб осетровых пород, 14 722 (9 984 кг) особи рыб частиковых пород и 7 тюленей.

По предварительным данным, предотвращен ущерб государству более чем на 746 млн тенге.

Кроме того, в схронах обнаружено 160 и 433 кг рыб осетровых и частиковых пород соответственно.