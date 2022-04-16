С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане

В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Нур-Султане отключат отопление с 18 апреля. Об этом сообщили в городском акимате, передает Kazpravda.kz.

"Согласно пункту 42 "Правил подготовки и проведения отопительного сезона города" при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение 5 календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Нур-Султан об окончании отопительного сезона", - говорится в распространенной информации.

Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля.

За исключением социальных объектов, добавили в пресс-службе.