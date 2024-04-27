Яркие гобелены и войлочные полотна «рассказывают» о родном крае

В Галерее изобразительного искусства зрители рассматривают пейзажи, сцены традиционной кочевой жизни и фантазийные образы. «В каждом из них есть частичка моего родного края», – говорит автор, которой удается через шерсть и войлок передать все грани настроения, игру света с тенью и неповторимый природный колорит.

– Эта выставка получила название «Возвращение» неслучайно: в родном городе свои работы в последний раз я представляла в 2007 году, – поясняет художница. – В этот раз в работах я представляю наш Казахстан во всем многообразии. Создание этих произведений – очень трудоемкий процесс, ведь только один гобелен требует столько самоотдачи! Но это мое любимое дело. Также я создаю картины из войлока и в технике батик.

За плечами Гульшат Джурае­вой – Казахская государственная художественная академия и звание магистра дизайна и декоративно-прикладного искусства, членство в Союзе художников Казахстана и WTA – Организации мирового текстильного искусства, различные награды и персональные выставки по всей стране и за ее пределами. А начинался этот насыщенный творческий путь с детской художественной школы в Талдыкоргане.

– Очень радостно видеть такие замечательные работы, – говорит Сериккали Мырзатаев, который когда-то преподавал в худшколе. – Я помню автора как ученицу, которую отличали молчаливость и трудолюбие. Она все понимала буквально с полуслова и неустанно занималась. Сейчас, глядя на картины, еще раз можно убедиться в ее огромном таланте и трудолюбии.

Выставка, посвященная 125-летию ученого-геолога Каныша Сатпаева, организована при поддержке управления культуры, архивов и документации области Жетысу.