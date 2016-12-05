Технологии
С 2017 года все новые авто в ЕАЭС будут оснащены системой Эра-Глонасс
Оснащение автомобиля устройством экстренного реагирования при авариях – Эра-Глонасс станет обязательным с 1 января 2017 года, передает Kazpravda.kz.

"Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" с 1 января 2017 года обязательно оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб следующих выпускаемых в обращение транспортных средств:
- всех типов (моделей) транспортных средств, относящихся к категории М и N, за исключением типов (моделей), имеющих одобрение типа транспортного средства, выданное до 1 января 2017 года;
- всех единичных транспортных средств, относящихся к категории М и N", – уточнили в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

Эти требования распространяются на автомобили, ввозимые на единую таможенную территорию ТС физическими лицами для собственных нужд, а также ранее участвовавшие в дорожном движении в государствах, не являющихся членами Таможенного союза, при условии, что с момента изготовления прошло более трех лет.

Исключение составляют только автомобили, выпускаемые в обращение юридическими лицами и имеющие одобрение типа транспортного средства, выданное до 1 января 2017 года.

Российская система "Эра-Глонасс" – устройство вызова экстренных оперативных служб – обеспечивает передачу сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова или автоматически при дорожно-транспортном и ином происшествиях. 

В июне текущего года Аэрокосмический комитет Министерства по инвестициям и развитию РК (ныне Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК) сообщал, что в Казахстане к концу 2017 года планируется сдать в промышленную эксплуатацию аналог Эра-Глонасс – систему экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК).

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