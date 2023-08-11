С акцентом на глубинку

Депутат Сената Султанбек Макежанов посетил Алматинскую городскую клиническую больницу № 5, где встретился с медицинским персоналом учреждения.

Сенатору рассказали об оказываемых государственных услугах в области здравоохранения.

– Работа по созданию надлежащих условий труда и повышению размера заработной платы казахстанцев, занятых в сфере здравоохранения, является одним из основных направлений для улучшения оказываемых медицинских услуг. Данный вопрос всегда находится под пристальным вниманием депутатского корпуса нашей страны, – сказал Султанбек Макежанов.

Кроме того, парламентарий рассказал участникам встречи о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения.

Депутат Сената Алибек Наутиев посетил село Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области, где ознакомился с деятельностью социальных объектов и встретился с общественностью.

Участники встречи обсудили вопросы питьевого водоснабжения, строительства поликлиники, железнодорожного переезда, мостов к кольцевой дороге и обеспечения электроэнергией.

Сенатор побывал также в селе Миялы, где встретился с акимом района, депутатами районного маслихата, членами общественного совета и активистами.

В ходе встречи поднимались вопросы возмещения командировочных расходов районного военного комиссариата, транс­портного обеспечения, восстановления дороги и газопровода, пострадавших во время весеннего паводка, а также строительства дороги в населенном пункте Тайсойган.