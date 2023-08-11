С акцентом на глубинку Свежий выпуск 11 августа 2023 г. 3:40 78 Владимир Осипов Депутаты Сената Парламента продолжают поездки по регионам. Депутат Сената Султанбек Макежанов посетил Алматинскую городскую клиническую больницу № 5, где встретился с медицинским персоналом учреждения. Сенатору рассказали об оказываемых государственных услугах в области здравоохранения. – Работа по созданию надлежащих условий труда и повышению размера заработной платы казахстанцев, занятых в сфере здравоохранения, является одним из основных направлений для улучшения оказываемых медицинских услуг. Данный вопрос всегда находится под пристальным вниманием депутатского корпуса нашей страны, – сказал Султанбек Макежанов. Кроме того, парламентарий рассказал участникам встречи о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения. Депутат Сената Алибек Наутиев посетил село Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области, где ознакомился с деятельностью социальных объектов и встретился с общественностью. Участники встречи обсудили вопросы питьевого водоснабжения, строительства поликлиники, железнодорожного переезда, мостов к кольцевой дороге и обеспечения электроэнергией. Сенатор побывал также в селе Миялы, где встретился с акимом района, депутатами районного маслихата, членами общественного совета и активистами. В ходе встречи поднимались вопросы возмещения командировочных расходов районного военного комиссариата, транспортного обеспечения, восстановления дороги и газопровода, пострадавших во время весеннего паводка, а также строительства дороги в населенном пункте Тайсойган. #депутаты #регионы #рабочая поездка #РК