С битой и пистолетом вышли друг на друга участники ДТП в Талгаре

В городе Талгар произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых, по инерции, сбил пешеходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Пятый регион».

Внимание общественности привлекло видео, опубликованное в социальных сетях. На видеокадрах запечатлен момент ДТП, а также последующий конфликт.

«В ходе «выяснения отношений» водитель «АУДИ» имея в руках зарегистрированный газовый пистолет, вступил в словесную перепалку с неустановленным мужчиной, в руках которого была спортивная бита», - сообщили в полиции.

В ходе происшествия никто из участников не пострадал, добавили в ДП региона.

Интересно данное ДТП еще и тем, что акимат Талгарского района (почему-то только сейчас - прим. 5region.kz) решил установить светофор на данном участке.

«Уважаемые жители города Талгар, перекрёсток (Абая, угол Лермонтова, - прим. ред.) улицы города Талгар считается одним из опасных участков, в связи с этим разработана ПСД на установку светофорного объекта и провели госэкспертизу. В настоящее время подали бюджетную заявку в областной маслихат по мере выделение бюджетных средств установим светофор» (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.), - сообщили в управлении автодорог района.