С бронзой завершила Азиаду Наталья Богданова
272
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Наталья Богданова стала бронзовым призером Азиады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.
Казахстан на Азиатских играх-2022 понес очередную потерю в боксе. В полуфинале проиграла Наталья Богданова (до 66 кг).
Отмечается, что в 1/2 Богданова встречалась с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Поединок завершился в 3-м раунде. Казахстанка трижды побывала в нокдауне, и рефери принял решение остановить бой.
Таким образом, Богданова завершила турнир на 3-м месте.