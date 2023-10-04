С бронзой завершила Азиаду Наталья Богданова

Наталья Богданова стала бронзовым призером Азиады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Фото: пресс-служба НОК

Казахстан на Азиатских играх-2022 понес очередную потерю в боксе. В полуфинале проиграла Наталья Богданова (до 66 кг).

Отмечается, что в 1/2 Богданова встречалась с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Поединок завершился в 3-м раунде. Казахстанка трижды побывала в нокдауне, и рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, Богданова завершила турнир на 3-м месте.