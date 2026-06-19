Наскальное послание из глубины веков

Жуалынский район – край, где ветер гоняет ковыльные волны по многочисленным холмам и низинам, а горизонт упирается в зубчатые спины отрогов Западного Тянь-Шаня. Это место на карте известно многим как малая родина полководца панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы и писателя, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы.

фото предоставлено областным управлением культуры и развития языков

На днях район оказался в центре всеобщего внимания из-за неожиданного открытия, сделанного казахстанскими археологами в ущелье Бурхансай. Здесь, среди россыпей камней, иссеченных солнцем и временем, местные жители веками ходили одними и теми же тропами, не подозревая, что рядом с ними находится бесценная галерея петроглифов.

Как выяснилось, сам памятник задокументирован еще в 2024 году, но обнародован только сегодня. В настоящее время на объекте работают сотрудники Института архео­логии им. А. Маргулана Ералы Акымбек, Борис Железняков и Анатолий Шаяхметов совместно с инспектором областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Жандосом Байтимбетовым. Разведочные работы проведены в рамках научного проекта «Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: происхождение и трансформация культуры». Теперь перед учеными стоит задача – комплексно исследовать наскальные рисунки, изучить могильники, находящиеся поблизости, а также найти возможные поселения, связанные с ними.

– В этом месте находятся пять групп петроглифов. Они тянутся вдоль ручья. Изображения датируются эпохой бронзы, ранним железным веком, средними веками и новым временем. Кроме того, в здешних окрестностях нам известны три могильника: Бурхансай-1, 2 и 3, которые относятся к средним векам и раннему железному веку, – рассказывает Анатолий Шаяхметов.

По мнению ученых, первые рисунки на камнях в ущелье Бурхансай появились 4 тыс. лет назад, и со временем их количест­во росло. Это свидетельствует о том, что в данной местности люди жили постоянно. Каждое новое поколение дополняло древнюю галерею своими изображениями. В разные эпохи они высекали камнями и железными инструмен­тами сцены охоты на оленей, силуэты козлов и одногорбых верблюдов. Все эти образы указывают на развитие в здешних местах животноводства и охотничьего дела.

Еще в 1970-х годах в окрестностях обнаруженной галереи были проведены исследования казахстанскими археологами Миром Кадырбаевым и Алексеем Марьяшевым. Как отметил Борис Железняков, благодаря местным жителям им удалось найти другой похожий памятник, находящийся неподалеку отсюда. Всего в трех километрах, рядом с селом Актобе. Обнаруженный объект они назвали в честь этого населенного пункта и рассказали о нем в своей монографии. После этого исследователи сюда не приез­жали вплоть до 2006 года.

В это время археолог Ералы Акымбек заинтересовался наскальными рисунками и решил вновь провести изучение этой местности, взяв курс в другую сторону от памятника Актобе. Только в 2024 году в ходе исследования ущелья Бурхансай ученым повезло обнаружить целую картинную галерею, ждавшую своего звездного часа. Здесь зафиксировано свыше 1 200 петроглифов разных периодов. Среди них установлен ряд образцов раннего бронзового века, большая же часть рисунков датируется периодом от средней бронзы до кангюйской эпохи. Заметно меньше отражено тюркское время. Теперь ученые намерены не только изучить, но и посчитать все петроглифы, классифицировать их и подвести окончательные итоги.

Среди всех обнаруженных наскальных посланий Бурхансая наибольшее внимание ученых привлекла надпись, сделанная на скале древнетюркским руническим письмом. Для простых обывателей, не интересующихся историей, знаки, высеченные на скальной поверхности, с первого взгляда могут показаться обычными царапинами, но не для опытных ученых.

Находка была сразу же задокументирована, проведены соответствующие цифровая фиксация и первичный анализ. Предположительно текст содержит имя человека, который когда-то давно был в этом месте. По предварительным данным, надпись прочитана как «Менің ер атым – Аба», что в дословном переводе на русский язык означает «Мое мужское имя – Аба», иначе говоря «Меня зовут Аба».

Такую интерпретацию предложил признанный эксперт в этом деле – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Тишин. По его мнению, обнаруженный на камне текст датируется приблизительно IX–X веками.

– Найденная руническая надпись, несомненно, уникальна, – считает археолог Борис Железняков. – В первую очередь она ценна тем, что является пока самой западной письменной находкой на территории Казахстана. Кроме того, она запечатлена таласским письмом, поэтому ее можно прочитать, ведь ранее археологами установлены несколько надписей, которые, к сожалению, пока еще никто не смог перевести.

Ученые предполагают, что, возможно, на скале выбито имя человека, который в то время считался хозяином этой местности.

– Здесь пять знаков, и все они четко прослеживаются. Единственная сложность прочтения заключается в том, что в то время писали только согласные буквы, поэтому перевод пока не окончательный. Владимиру Тишину предстоит еще поработать над уточнением не только значения текста, но и датировки. Также следует отметить, что надпись позволяет сделать вывод: грамотность у тюрков в тот период была довольно распространенным явлением, – отметил Борис Железняков.

По его словам, подобные надпи­си в последнее время находят все чаще, особенно на территории России и Монголии, где их обнаружено более 20. Он сообщил, что бурхансайскую надпись будут рассматривать в комплексе с петроглифами и тюркскими могильниками, расположенными несколько выше. Также планируется начать поиск поселения людей, которые могли оставить эти рисунки на скалах. Ученые предполагают, что, вероятно, они перекрыты более поздними слоями.

Как сообщили в областном управлении культуры и развития языков, в настоящее время комплексные исследования продолжаются. Но уже сейчас можно однозначно сказать, что полученные на сегодня данные имеют важное значение для изучения письменной традиции древних тюрков, рунической культуры и средневековой истории Казахстана. Обнаруженная надпись дополняет свод древнетюркских эпиграфических памятников на территории страны и открывает новые возможности для исследования историко-культурного наследия региона.

После изучения найденных петроглифов и рунической надписи археологи планируют подготовить монографию, а также предложить ответственным лицам взять памятник под охрану государства. Ученые уверены, что совсем скоро потребуется обеспечить ему долж­ную защиту от вандалов.