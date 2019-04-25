С четырех зданий сильным ветром сорвало крыши в Карагандинской области
Сегодня, 25 апреля, в результате сильного ветра в Карагандинской области зарегистрированы четыре случая срыва кровель зданий,сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Так, по данным пресс-службы, в Караганде произошли срывы кровли трехэтажного здания средней школы №11 по улице Ишимской, на площади 250 кв.м, и пятиэтажного жилого дома по улице Зелинского, на площади 15 кв.м.
В селе Коктас Каркаралинского района оказалась сорванной кровля двухэтажного здания Дома Культуры на площади 360 кв.м; и в селе Шахтер Нуринского района ветром сорвало кровлю одноэтажного двухквартирного жилого дома на площади 10 кв.м.
Спасатели рекомендуют населению во время непогоды быть особенно внимательными, не подходить близко к возможно слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.
"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение предметов. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра", - отмечают в КЧС.