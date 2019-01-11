С какого "бодуна" вы приватизировали коммунальный рынок – Божко руководителям СПК
Лаура Тусупбекова
Вице-спикер Мажилиса РК Владимир Божко в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития социально-предпринимательских корпораций (СПК) в сфере АПК, обрушился с резкой критикой в адрес руководителей СПК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По мнению Владимира Божко, у уполномоченных государственных органов нет четкого понимания механизмов, по которым работают СПК, а те, в свою очередь, пользуются этим.
"У нас в принципе проблемы заключаются в том, что Министерство сельского хозяйства считает не царским делом предметно заниматься сельскохозяйственной составляющей в СПК. Я хочу все-таки узнать и получить информацию – кто координирует эту деятельность?(…) Мы куда ни приедем, в самые дальние районы, везде нам производители говорят– не надо мне ваших дотаций, вы лучше своевременно купите у меня по справедливой цене мою продукцию, чтобы у меня голова не болела об этом и все будут довольны", – констатировал вице-спикер.
Владимир Божко напомнил, что государством были созданы инструменты для эффективной работы социально-предпринимательских корпораций с сельхозтоваропроизводителями, в том числе такие, как коммунальные рынки, однако в некоторых регионах страны коммунальные рынки были выставлены на приватизацию и этот факт возмутил вице-спикера.
"Вопрос к СПК Восточного Казахстана, скажите пожалуйста, с какого "бодуна" вы приватизировали коммунальный рынок? Вывели из своих фондов и его приватизировали, когда мы все время кричим, что нужно обеспечить прямой доступ без посредников", – спросил Божко.
В ответ на это представитель СПК ВКО сообщил, что коммунальный рынок в регионе был выставлен на приватизацию Министерством финансов РК.
"Предложения в график приватизации не в Минфине, а в Минэкономики получали от вас. Минэкономики внес это, потому что вы предложили. О чем вы думали, когда приватизировали? А я вам скажу – там же живые деньги. Каждый день. Извините, кому-то понадобились", – сказал Владимир Божко.
Вице-спикер напомнил, что СПК – это уникальный механизм, призванный целенаправленно решать поставленные задачи в области обеспечения продовольствием.
"Кого мы вводим в заблуждение. Я думаю, что СПК – это уникальный механизм. Вы посмотрите, что за дела, очень большое количество ваших предшественников в СПК пошли по уголовным делам, но как можно было в Кокшетау, вот мы три года назад рассматривали, закупать картошку, в период когда ее копали, дороже, чем она была на базаре? Вот здесь возникает вопрос к руководителям СПК, заместителям акимов областей по сельскому хозяйству. Вы куда смотрите? (…). Извините, у меня возникает вывод – вам безразлично и вы сидите исполняете свои обязанности в угоду непонятно кому. Я это говорю вам принципиально. Вот такая незаинтересованность к обсуждению вопросов – это прямое следствие того, что вам все "баре бир", – возмутился Владимир Божко.