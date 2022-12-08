С любовью к людям

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Юлия Миленькая

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева представлены работы одного из крупнейших живописцев Казахстана, члена Союза художников СССР Ивана Стадничука.

В экспозиции более сорока живопис­ных, акварельных, в технике темперы работ автора из семейной коллекции, а также из фондов музея. Творчество Ивана Яковлевича удивительно мелодично, пропитано любовью как к своей исторической родине – Украине, так и к Казахстану, ставшему для него вторым домом. Яркие многозвучные работы написаны в разных жанрах.

По словам куратора выставки Шолпан Нугумановой, центральное место в экспозиции занимает полотно под названием «Он сильнее меня», посвященное великим мастерам живописи и зодчества Микеланджело и Рафаэлю.

– Художник обращается к известному сюжету росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане великого Микеланджело. Глядя на поражающий воображение человека известнейший цикл фресок, потрясенный Рафаэль воскликнул: «Он сильнее меня!» – говорит Шолпан Нугуманова.

Как отмечает сын художника Денис Стадничук, Иван Яковлевич ушел на фронт добровольцем 25 октября 1941 года. На тот момент он был студентом живописного факультета Академии художеств в Ленинграде.

– Попав на фронт, дал себе зарок, что до последнего выстрела не возьмет в руки карандаш, – рассказал Денис Иванович.

Иван Стадничук был четырежды ранен, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды, медалями.

В 1952-м художник приехал в Алма-Ату, где вел активную творческую дея­тельность. Многие годы преподавал в Алматинском художественном училище им. Н. Гоголя, КазПИ им. Абая, занимался акварельной студией «Пятница» при Союзе художников Казахстана. Плодо­творный период его творчества начинается в конце 50-х – начале 60-х годов.

Первая его работа – «Портрет колхозницы» – выполнена в лучших традициях советского реализма. Примечательно, что многие портреты, написанные художником, посвящены тем или иным профессиям, которые формируют характер личности и внутренний мир человека.

– Иван Стадничук мастерски владел техникой акварели, его пейзажные работы отличаются высоким художественным мастерством, выразительностью, многообразием цветовой палитры, – отмечает куратор экспозиции.

Так, одна из акварельных работ мастера – «Казахстанский хлеб» вызывает трепет благодаря краскам, умению передать вкус свежеиспеченной формовой буханки и сладких булочек…

Иван Стадничук родился в 1913 году в селе Халаимгородок близ города Бердичева на Украине. Жил в Бухаре, Самарканде, Ташкенте. После окончания Ташкентского художественного училища в 1940 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина на факультет живописи. Учился у известного графика-иллюстратора Михаила Рудакова.

Художник был постоянным участником всесоюзных, республиканских, городских выставок и внес значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства Казахстана. Его работы находятся в фондах ГМИ РК им. А. Кастеева, областных музеях и частных коллекциях.

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